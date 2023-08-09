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Общество 9 августа 2023 16:13

В субботу в Казани ограничат движение транспорта из-за триатлона

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В субботу, 12 августа в Казани из-за проведения соревнований по триатлону будет ограничено движение транспорта по ряду улиц. Основная часть ограничений коснется Ново-Савиновского района.

С 5.00 до 15.45 будут ограничены следующие участки:

  • на съезде по ул.Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул.Сибгата Хакима)
  • ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абсалямова

С 5.00 до 14.15 ограничат следующие участки:

  • ул.Сибгата Хакима (от ул.Абсалямова до ул.Фатыха Амирхана
  • ул.Бондаренко (от ул.Сибгата Хакима до ул.Чистопольской
  • ул.Сибгата Хакима (от ул.Фатыха Амирхана до пересечения с ул.Чистопольской, здесь останется возможность сквозного проезда со стороны ул.А.Козина и ул.Нигматуллина)
  • ул.Чистопольская (от съезда с ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Чистопольскую)
  • ул.Чистопольская (от ул.Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена»)
  • по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена»

С 5.00 до 11.10 движение транспорта ограничат:

  • по нижнему мосту от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до пр.Ямашева
  • по автодороге под мостом «Миллениум» (от ул.Сибгата Хакима у аквапарка «Ривьера» до ул.Фатиха Амирхана, 1д)

Кроме того, как сообщает пресс-служба Минспорта РТ, с 7.00 до 15.40 будет закрыто два направления движения по ул.Пролетарской.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в целях безопасности из-за проведения Казанского триатлона 11 и 12 августа будет введен запрет на передвижение судов по Казанке.

#ограничение движения #триатлон #казанский триатлон
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