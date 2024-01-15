До конца недели в Татарстане ожидаются снегопады и метели

Сильный снег и метели с краткими затишьями будут продолжаться в Татарстане до конца недели. Об этом говорится в обзоре погоды на предстоящие дни, подготовленном Гидрометцентром РТ.

Так, завтра, 16 января, в Татарстане ожидаются метели с сильным ветром, а также аномально теплая погода – если ночью столбики темометров покажут от -10 до -15, то днем поднимутся до 1-6 ниже нуля.

В среду вновь ожидаются снег, мокрый снег, метели с ухудшением видимости до 500 метров, снежные заносы. Прогнозируется сильный ветер порывами 15-20 м/с, а местами и до 24 м/с. Ночью ожидается от −2 до −7 градусов, на востоке — до −10. Днем столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов, в восточных районах — до −8.

18 января ночью прогнозируется небольшой снег, однако днем с повышением атмосферного давления осадки маловероятны. Ожидается похолодание до 10-15 градусов ниже нуля ночью и от −8 до −13 градусов в светлое время суток.

«19 и 20 января, после кратковременного затишья погодная ситуация снова ухудшится. Атмосферные фронты очередного циклона принесут в наши районы существенные осадки в виде снега, мокрого снега, метели и сильный ветер. Также возможны гололедные явления. Ночью 19 января температуры составят −12...-17°, в дальнейшем, днем 19 января и в течение суток 20 января, прогнозируются в основном слабо отрицательные температуры воздуха от −1 до −6°», — сообщается в предварительном прогнозе.