До конца недели в Казани хотят завершить ремонт четырех отелей к саммиту БРИКС

Фото: kzn.ru

В четырех отелях столицы Татарстана завершается оформление номеров в преддверии саммита БРИКС. Завершить работы предполагается до конца недели. Еще десять гостиниц уже полностью обновлены, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сегодня глава города Ильсур Метшин осмотрел обновленный к саммиту отель «Мираж» (открылся в 2004 году). По словам управляющего Александра Темирова, семь стандартных номеров отремонтировали: покрасили стены, заменили ковролин, текстиль и освещение, частично заменили мебель и технику в некоторых комнатах. Обновлены также два люксовых номера. Всего в отеле насчитывается 109 апартаментов, во время мероприятия ожидается полная загрузка.

В фойе создана барная зона, где приезжающие ночью гости могут получить легкие закуски и напитки. Кроме того, в «Мираже» поменяли входные двери, на территории постелили искусственный газон. Все работы уже завершены.

Фото: kzn.ru

«Вслед за городской инфраструктурой подтягивается и бизнес Казани, за что выражаю его представителям слова благодарности. 52 отеля будут задействованы в размещении гостей саммита БРИКС. Все они прошли большую подготовительную работу, реконструкцию и сегодня находятся на завершающей стадии, остались буквально последние штрихи», — заметил Ильсур Метшин.

«Казань превращается из спортивной столицы в город, где будут проводиться самые высокие международные мероприятия. Это, безусловно, нас очень вдохновляет», — подчеркнул мэр.

Помимо гостиниц, приехавших на саммит поселят в 19 гостевых домах и восьми местах размещения, среди которых — два новых жилых дома в микрорайоне «Гаилә». Они смогут вместить до 2 тыс. постояльцев — волонтеров, журналистов, представителей организаторов и различного персонала. Квартиры в домах оснастили мебелью и техникой, имеется посуда и средства личной гигиены.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.