До конца мая сельхозпроизводителям Татарстана выплатят еще около 1,3 млрд рублей субсидий

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Татарстане продолжается планомерное доведение мер государственной поддержки до сельхозпроизводителей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.

На сегодня до хозяйств республики доведено 4,3 млрд рублей:

1,2 млрд — на приобретение минеральных удобрений, проведение агротехнологических работ, производство овощей, картофеля и других мероприятий в области растениеводства и мелиорации;

2,1 млрд — на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и поддержку животноводства;

388,5 млн — на производство и реализацию зерновых культур;

321,6 млн — на техническую и технологическую модернизацию агропромышленного комплекса.

Зяббаров добавил, что до конца мая планируется выплатить еще порядка 1,3 млрд рублей субсидий.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.