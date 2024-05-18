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Экономика 18 мая 2024 14:15

До конца мая сельхозпроизводителям Татарстана выплатят еще около 1,3 млрд рублей субсидий

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До конца мая сельхозпроизводителям Татарстана выплатят еще около 1,3 млрд рублей субсидий
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Татарстане продолжается планомерное доведение мер государственной поддержки до сельхозпроизводителей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.

На сегодня до хозяйств республики доведено 4,3 млрд рублей:

  • 1,2 млрд — на приобретение минеральных удобрений, проведение агротехнологических работ, производство овощей, картофеля и других мероприятий в области растениеводства и мелиорации;
  • 2,1 млрд — на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и поддержку животноводства;
  • 388,5 млн — на производство и реализацию зерновых культур;
  • 321,6 млн — на техническую и технологическую модернизацию агропромышленного комплекса.

Зяббаров добавил, что до конца мая планируется выплатить еще порядка 1,3 млрд рублей субсидий.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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