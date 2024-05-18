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До конца мая сельхозпроизводителям Татарстана выплатят еще около 1,3 млрд рублей субсидий
В Татарстане продолжается планомерное доведение мер государственной поддержки до сельхозпроизводителей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.
На сегодня до хозяйств республики доведено 4,3 млрд рублей:
- 1,2 млрд — на приобретение минеральных удобрений, проведение агротехнологических работ, производство овощей, картофеля и других мероприятий в области растениеводства и мелиорации;
- 2,1 млрд — на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и поддержку животноводства;
- 388,5 млн — на производство и реализацию зерновых культур;
- 321,6 млн — на техническую и технологическую модернизацию агропромышленного комплекса.
Зяббаров добавил, что до конца мая планируется выплатить еще порядка 1,3 млрд рублей субсидий.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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