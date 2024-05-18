Аграрии Татарстана засеяли яровыми культурами 66% площадей от плана

В Татарстане яровые культуры посеяны на площади 1 млн 180 тыс. га — это 66% от плана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.

Докладчик сообщил, что аграрии засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами 680 тыс. га (73% от плана), сахарной свеклой — 47 тыс. (85%), подсолнечником — 152 тыс. га (73%), рапсом — 107 тыс. га (65%). Сев гороха завершен — его площади составили 69 тыс. га.

Кроме того, в шести районах начата посадка картофеля — это Чистопольский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Апастовский и Черемшанский районы. Посажено 15% от плана.

Зяббаров назвал районы, где высокая организация посевной, — это Тетюшский район (91% площадей, или 39,9 тыс. га), Лениногорский (84%, или 36,9 тыс. га), Заинский — (84%, или 39,5 тыс. га), Буинский (81%, или 55,1 тыс. га), Муслюмовский (80%, или 45,0 тыс. га).

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.