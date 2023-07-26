Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
До конца июля в Татарстане не ожидается новых температурных рекордов
В Татарстане до конца июля не будет случаев установления новых температурных рекордов. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
«Даже не думайте, ничего подобного не будет. Никакие рекорды до конца июля побиты не будут», — подчеркнул метеоролог, напомнив, что максимальные июльские температуры на территории республики были зафиксированы еще в аномально жарком 2010 году.
«Ожидается жаркая погода, максимум, что может быть, и то на юго-востоке Татарстана — это +32, +33 градуса. А в самой Казани около +30, +31 градуса. Жаркая погода, но не рекордная», — уточнил Шувалов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что жару до +34 градусов, грозу и град прогнозирует Гидрометцентр РТ на четверг. При этом в Гидрометцентре России спрогнозировали до 37 градусов жары в Татарстане.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»