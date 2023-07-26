Жару до +34 градусов, грозу и град прогнозирует Гидрометцентр Татарстану на четверг

Завтра, 27 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Днем и вечером в отдельных районах будет гроза, локально – с градом. Ветер юго-западный, западный 6 — 11 м/с, днем и вечером местами порывами 16 — 21 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов выше нуля, завтра днем – от 29 до 34 градусов тепла.

В Казани по прогнозу Гидрометцентра РТ также в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, днем и вечером в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, западный 6 — 11 м/с, днем и вечером местами порывами 16 — 21 м/с. Воздух в ночные часы прогреется до 18-20 градусов, завтра днем – до 3—32 градусов выше нуля.

В пятницу, 28 июля, в республике также ожидаются дожди с грозами и жара – температура воздуха будет варьироваться от +31 до +36 градусов.