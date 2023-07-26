Вильфанд спрогнозировал до 37 градусов жары в Татарстане

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В ряде российских регионов, в том числе в Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, в ближайшие дни ожидается сильная жара – днем столбик термометра будет показывать от 30 до 39 градусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Еще в нескольких регионах температурный фон будет на 7 и более градусов выше нормы в ближайшие дни – Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ», – рассказал метеоролог.

По его словам, 28 и 29 июля температура в республике будет достигать +36-37 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан постепенно возвращается жара.