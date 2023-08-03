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До конца года в Казани внедрят новую маршрутную сеть общественного транспорта
Власти Казани намерены до конца года утвердить измененную маршрутную сеть общественного транспорта, о начале разработки которой сообщалось еще два года назад. Создавали ее с учетом предложений жителей, заверили сотрудники мэрии, отвечая на вопросы горожан в соцсетях.
«В настоящее время разработаны проекты оптимизации маршрутов общественного транспорта, с учетом предложений жителей, поступивших в Исполнительный комитет Казани. Изменения в маршрутную сеть городского пассажирского транспорта планируется внести в текущем году», – отметили в администрации.
О подготовке транспортной реформы в своих соцсетях сообщил также глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Он подчеркнул, что все это делается для стимулирования использования общественного транспорта, работа проводится «с учетом анализа текущего состояния».
Впервые о разработке новой маршрутной сети исполком города сообщал в 2021 году, отмечая, что изменения призваны сдержать уровень автомобилизации. Над проектом работал один из ведущих научно-исследовательских институтов России – ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ).
Напомним, при этом в последние несколько месяцев казанцы все чаще жалуются на работу общественного транспорта. В частности, автобусы в городе перестают курсировать слишком рано, перерывы между рейсами становятся длинее. Как писал «Татар-информ», в мэрии города эту проблему признали, объяснив, что это связано с нехваткой средств и дефицитом кадров у перевозчиков.
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