До конца года в Казани внедрят новую маршрутную сеть общественного транспорта

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Власти Казани намерены до конца года утвердить измененную маршрутную сеть общественного транспорта, о начале разработки которой сообщалось еще два года назад. Создавали ее с учетом предложений жителей, заверили сотрудники мэрии, отвечая на вопросы горожан в соцсетях.

«В настоящее время разработаны проекты оптимизации маршрутов общественного транспорта, с учетом предложений жителей, поступивших в Исполнительный комитет Казани. Изменения в маршрутную сеть городского пассажирского транспорта планируется внести в текущем году», – отметили в администрации.

О подготовке транспортной реформы в своих соцсетях сообщил также глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Он подчеркнул, что все это делается для стимулирования использования общественного транспорта, работа проводится «с учетом анализа текущего состояния».

Впервые о разработке новой маршрутной сети исполком города сообщал в 2021 году, отмечая, что изменения призваны сдержать уровень автомобилизации. Над проектом работал один из ведущих научно-исследовательских институтов России – ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ).

Напомним, при этом в последние несколько месяцев казанцы все чаще жалуются на работу общественного транспорта. В частности, автобусы в городе перестают курсировать слишком рано, перерывы между рейсами становятся длинее. Как писал «Татар-информ», в мэрии города эту проблему признали, объяснив, что это связано с нехваткой средств и дефицитом кадров у перевозчиков.