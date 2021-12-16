В столице Татарстана разработают новую маршрутную сеть для общественного транспорта

В Казани планируют увеличить количество мест на муниципальных парковках до 6,2 тыс. к началу будущего года. Параллельно разрабатывается новая маршрутная сеть общественного транспорта. Эти решения призваны сдержать рост автомобилизации, заявил сегодня на XI сессии Казгордумы заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Стратегии развития социально-экономического развития Казани, которая обсуждалась сегодня, предусмотрено к 2030 году довести количество машиномест на муниципальных парковках до 10 тысяч.

«Муниципальные парковки — это один из инструментов сдерживания роста автомобилизации. Количество машин в городе за последние 15 лет увеличилось в 3 раза, и на сегодняшний день достигает 455 тыс. автомобилей», — подчеркнул Шакиров.

По словам замруководителя исполкома Казани, общественный транспорт нужно сделать качественным, доступным и курсирующим строго по расписанию, тогда казанцы будут делать выбор в его пользу. «Необходимо совершенствовать систему все время, мы работаем над этим», — добавил Шакиров.

Средства на проведение аукциона по выбору подрядчика для разработки новой маршрутной сети Казани выделены согласно решению мэра Казани Ильсура Метшина.

«После того как один из ведущих научно-исследовательских институтов нашей страны предоставит нам эту маршрутную сеть, мы будем вносить изменения в текущую работу. Возможно, количество маршрутов изменится, и эти изменения мы внесем в стратегию», — объяснил Шакиров.

Транспортная сеть Казани, по мнению многих российских экспертов, является одной из самых современных и удобных. На городских маршрутах курсируют комфортабельные автобусы, соответствующие передовым стандартам качества, с двигателем экологического стандарта не ниже «Евро-4» и «Евро-5», добавил заместитель руководителя исполкома Казани.

В городе также действует адаптивная система управления дорожным движением, которая является частью интеллектуальной транспортной системы и позволяет организовывать движение в режиме «зеленой волны», а также обеспечивать приоритет автобусам.

«Согласно проведенному компанией „Симетра“ исследованию, по эффективности маршрутной сети столица Татарстана входит в тройку лидеров среди 76 крупнейших городов страны», — добавил Шакиров.