Шойгу: В Зеленодольске завершается строительство патрульного корабля «Виктор Великий»

Зеленодольский завод имени Горького завершает строительство пятого патрульного корабля проекта 22160 типа «Василий Быков», который носит название «Виктор Великий», для Черноморского флота. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«<…> предприятие (Зеленодольский завод имени Горького — прим. Т-и) ведет серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. В завершающей стадии находится строительство пятого из них — „Виктор Великий“. <...> Сегодня оценим выполнение судостроительной компанией графика работ и наметим шаги по его оптимизации», — проинформировал глава военного ведомства (цитата по ТАСС).

Церемония закладки патрульного корабля «Виктор Великий» состоялась 25 ноября 2016 года. Он назван в честь героя Великой Отечественной войны Виктора Великого, принимавшего участие в боях за Крым, а после окончания войны продолжившего службу во флоте.

Патрульные корабли проекта 22160 водоизмещением около 1300 тонн обеспечивают длительное присутствие в дальней морской зоне (автономность до 60 суток). Максимальная скорость — до 30 узлов, экипаж — 80 человек. Предусмотрено базирование 12-тонного вертолета. Корабли оснащаются радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия.

Один из систершипов «Виктора Великого», «Сергей Котов», по информации российских военкоров, был потерян в ходе специальной военной операции 5 марта этого года.