До 90% вырастет доля продукции местных товаропроизводителей в нижнекамском «ЭкоАгроПарке»

С сегодняшних 52% до 90% вырастет доля продукции местных товаропроизводителей, которые будут представлены в «ЭкоАгроПарке» Нижнекамска. Об этом на деловом понедельнике сказал глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

«К 2024 году доля продукции наших товаропроизводителей в современном „ЭкоАргоПарке“ должна вырасти до 90%. Это будет возможно в ходе реализации новых инвестиционных проектов, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции в Нижнекамском районе», – заметил руководитель района.

Так, на сегодня в Калининском сельском поселении завершается строительство современного убойного и перерабатывающего цеха стоимостью 113 млн рублей. В перспективе сюда планируется привлечь шесть резидентов.

«На территории 63 га рассчитываем организовать парк с площадкой по глубокой переработке овощей, молочной продукции, продукции тепличного комплекса, цехом полуфабрикатов», – наметил планы градоначальник.

Годовой товарооборот в новом комплексе, открытом этой весной, хотят довести до 204 млн рублей с ассортиментом реализуемых товаров более 1100 наименований.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамский «ЭкоАгроПарк» посетил Президент РТ Рустам Минниханов.