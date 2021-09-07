Минниханов посетил новый «ЭкоАгроПарк» в Нижнекамске

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил «ЭкоАгроПарк» в Нижнекамске, который открылся весной этого года.

«Там организовано 35 торговых точек. Заключены соглашения с 19 арендаторами, 11 из которых — местные производители», — рассказала руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

Парк состоит из трех основных залов, где представлено свыше 1,1 тыс. наименований разной продукции. Для того, чтобы фермеры могли проверить мясную, молочную и растительную продукцию на соответствие необходимым требованиям, работает лаборатория.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Также имеется парковка на 150 мест. На улице размещены 15 шатров, в которых могут бесплатно реализовать свою продукцию в летнее время самозанятые, а с сентября по апрель месяц — КФХ и ЛПХ.