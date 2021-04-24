Сегодня в Нижнекамске состоялось открытие первого муниципального «ЭкоАгроПарка», на реализацию которого было освоено 73 млн рублей. Площадка создана для поддержки местных фермеров и аграриев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

Проект был создан полностью на муниципальные средства — 13 млн рублей было потрачено на холодильное оборудование и мебель, стоимость самого здания составила 60 млн рублей.

Свои торговые площади в «ЭкоАгроПарке» заняли девять товаропроизводителей, планируется, что в будущем их число увеличится до 17. Они будут реализовывать более 1,1 тыс. товаров с годовым товарооборотом 204 млн рублей.

Сегодня здесь представили продукцию нижнекамские хлебокомбинат и молочный комбинат, а также сыроварня «Минлебай». Все желающие смогли продегустировать продукцию, в том числе сыр, творог, сметану и торты.

Открытие «ЭкоАгроПарка» особенно оценили нижнекамские фермеры. Валерий Макаров более 10 лет занимается свиноводством. На данный момент у него содержится более 600 голов свиней. Фермер рассказал, что всю свою продукцию он ранее реализовывал через сельскохозяйственные ярмарки.

«Сейчас, с открытием „ЭкоАгроПарка“, нам станет намного легче продать мясо жителям Нижнекамска. Здесь уютно, чисто, удобная парковка и рубочная. Спасибо всем, кто организовал такую торговую площадку», — поделился Макаров.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства, собственница двух ферм Элла Руссо рассказала, что она держит 300 голов свиней, 50 телят, около 80 баранов, а также кур, гусей и цесарок. Открытия «ЭкоАгроПарка» она ждала давно и надеется, что появление площадки упростит реализацию продукции.

«С открытием „ЭкоАгроПарка“ будем ежедневно продавать мясо. Здесь у меня будут работать два продавца», — поделилась женщина.

В «ЭкоАгроПарке» также разместилась лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Заведующая лабораторией Венера Ямалтдинова видит перед собой задачу — не допустить распространения инфекционных заболеваний, чтобы вся продукция была свежей и качественной. По ее словам, здесь будут проходить проверку на качество мясо, рыба, птица, колбасные изделия, сыры, мед, овощи, фрукты.

Замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев отметил, что в первые дни работа агропарка будет проходить в тестовом режиме.

«Вот и началась новая история первого в Нижнекамске „ЭкоАгроПарка“. В первые дни работы тестируем выкладку, внимательно изучаем ассортимент товаров, активно общаемся с покупателями на тему, что еще нужно <...> Будем и дальше работать над расширением ассортимента, вовлекать в кластерную цепочку все больше и больше наших фермеров и переработчиков пищевой продукции. Наша задача — сделать агропарк излюбленным местом для покупок наших жителей и дать возможность постоянного сбыта нашим сельчанам», — поделился Беляев.

Фото предоставлено Центром по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.