До 8 сентября можно подать заявку на участие в конференции «Цифровые технологии и право»

До 8 сентября идет прием заявок на участие во II международной научно-практической конференции «Цифровые технологии и право». Она пройдет в Казани 22 сентября в рамках международного форума Kazan Digital Week 2023.

Программа конференции предполагает проведение пленарного и секционного заседаний. Здесь спикерами станут ведущие ученые-правоведы и эксперты, практикующие юристы, представители правотворческих и правоприменительных органов, реального сектора экономики, включая разработчиков и производителей продуктов достижений цифровых технологий, сообщают организаторы.

Заявки на участие принимаются по ссылке через форму регистрации.

Форум Kazan Digital Week в этом году пройдет с 20 по 22 сентября. Площадкой проведения станет Международный выставочный центр «Казань Экспо». Ранее «Татар-информ» сообщал, что бюджет международного форума Kazan Digital Week в 2023 году составит 35 млн рублей.

