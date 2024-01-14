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Днем в Татарстане ожидается небольшой снег, ветер и до 13 градусов мороза
Сегодня, 14 января, в Татарстане сохранится установившиеся ранее аномально холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. В светлое время суток местами, но не в Казани, будет идти небольшой снег.
По всему региону прогнозируется западный и юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с. На дорогах сохранится гололедица.
После ночных морозов в дневные часы температура воздуха по Татарстану составит от -13 до -18 градусов (в столице РТ — от -13 до -15 градусов).
С 10 по 15 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. Во вторую декаду января среднесуточная температура воздуха в столице РТ будет на 8 градусов ниже климатической нормы, о чем рассказал «Татар-информу» профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
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