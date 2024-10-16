В Кремле уверены, что саммит БРИКС в Казани будет организован на высоком уровне

Организация саммита БРИКС в Казани будет обеспечена на высоком уровне. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Все будет обеспечено на уровне, который соответствует такому саммиту, который фактически является главным событием международной повестки в эти дни», - сказал Песков журналистам.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин объяснил выбор столицы РТ местом проведения саммита.