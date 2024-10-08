Дмитрий Патрушев: К региональным операторам остаются вопросы о качестве работы

Россияне до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, комментируя ход «мусорной» реформы, организованной в рамках национального проекта «Экология», на пленарной сессии Российского экологического форума, сообщает РИА Новости.

«К региональным операторам остаются вопросы о качестве их работы. Есть проблемы в части финансовой устойчивости, собираемости платежей, нехватки техники и контейнеров», — подчеркнул вице-премьер.

«Всё это в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах, а это не перекроет никакие наши с вами отчетные показатели», — констатировал он.

Соответственно, по словам Патрушева, Минприроды, РЭО и регионам, где «мусорная» реформа не до конца реализована, даны поручения с конкретными сроками, которые касаются, в частности, создания инфраструктуры для сбора, вывоза и переработки отходов.

«Отмечу, что будут проанализированы абсолютно все субъекты и деятельность каждого регионального оператора», — заверил вице-премьер РФ.

Старт «мусорной» реформе в России был дан 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами является частью национального проекта «Экология» (нацпроекты в их нынешнем виде реализуются в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина). Было запланировано, что на переработку к текущему году будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. К 2030 году поставлена цель сортировать 100% твердых коммунальных отходов и снизить на 50% объем ТКО, направляемый на мусорные полигоны.