Дмитрий Дюжев представит в Менделеевске бесплатный моноспектакль «Евгений Онегин»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хедлайнером фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске в этом году станет заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, который представит моноспектакль «Евгений Онегин». Моноспектакль будет показан во Дворце культуры имени Сергея Гассара. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель гендиректора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

«Площадка рассчитана на 350 человек, поэтому приезжайте заранее. Мы заполняем верхние антресоли, разрешаем людей в проходах сажать. По опыту прошлых лет, когда актриса Елена Захарова выступала, мы так плотно заполняли эту площадку, что, казалось, яблоку негде будет упасть», – сказал Разбежкин.

Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» проходит в Менделеевске с 2023 года. В этом году он запланирован на 20-21 сентября. Вход на все события бесплатный.

Фестиваль «Пастернаковские чтения» проходит под эгидой ЮНЕСКО и является частью программы «Лето в Татарстане», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Она объединяет все мероприятия под открытым небом, которые пройдут в городах и районах Татарстана с июня по сентябрь 2025-го.