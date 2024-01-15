Фиджитал-фестиваль для школьников «Татарстан — будущее» пройдет в Казани

В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и объявленного в республике Года научно-технологического развития с 19 по 21 января в Казани состоится семейный фиджитал-фестиваль «Татарстан — будущее». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Участниками состязаний могут стать учащиеся образовательных учреждений столицы в возрасте от 12 до 18 лет. Заявки принимаются на сайте события (phigytal.tatar) до 16 января. Помимо гранд-финала по фиджитал-спорту, будут организованы турнир по дронрейсингу и различные активности, в том числе включающие достижения науки и техники.

Соревнования пройдут по шести дисциплинам, каждая из которых состоит из физической и цифровой части: фиджитал-футбол — мини-футбол и FIFA 24; фиджитал-баскетбол — баскетбол 3х3 и NBA; фиджитал-стратегия — лазертаг и Dota2; фиджитал-гонки — гонки и Assetto Corsa; фиджитал-единоборства — корэш и Mortal Kombat 1; ритм-симулятор — Just Dance.

Гранд-финал республиканского чемпионата соберет сильнейших киберспортсменов — призеров муниципальных турниров, состоявшихся в прошлом году в Сабинском районе, Альметьевске и Зеленодольске. Они объединили почти 900 спортсменов и стали неотъемлемой частью регионального проекта по развитию и популяризации фиджитал-спорта. Проект реализуется Министерством цифровизации РТ совместно с ИТ-парком, Федерацией фиджитал спорта РТ и CyberPark Arena.

«Направление фиджитал дает возможность детям не только играть в компьютерные игры и осваивать киберспортивные дисциплины, но и заниматься спортом. Такая синергия имеет большое будущее. Для зрителей на всех фиджитал-турнирах было организовано более 60 зон различных активностей, и для муниципальных районов это, конечно, был яркий цифровой праздник. Именно за такими впечатлениями и появляется детская мечта однажды стоять на пьедестале победителей „Игр будущего“ среди спортсменов со всего мира», — подчеркнул директор ИТ-парка и президент Федерации фиджитал-спорта РТ Руслан Власов.

Стать участником фиджитал-фестиваля «Татарстан — будущее» можно и в качестве зрителя. Всех желающих приглашают во Дворец единоборств «Ак Барс» (пр. Фатыха Амирхана, д. 1г) 20 и 21 января (подробная программа будет раскрыта позднее).

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.