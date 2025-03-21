Дмитрий Белоусов: Никто не знает, что делать с эпидемией одиночества в больших городах

В мегаполисах растет число жителей-одиночек, которые не вступают в брак и, соответственно, не заводят детей. Что делать с этой проблемой, пока никто не знает, заявил ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов (брат министра обороны РФ Андрея Белоусова) в интервью журналу «Эксперт».

«Их (одночеловечных домохозяйств – прим. Т-и) волна накрывает мегаполисы. В больших городах плотность человеческих контактов снижается, семей и, соответственно, детей становится всë меньше. И что с этим делать – никто не знает», – констатировал экономист.

«Пока случаев, когда в мегаполисе удалось у постоянного населения с устоявшимися социально-демографическими привычками развернуть траекторию рождаемости, нет», – добавил он.

В связи с этим специалист заметил, что сам по себе ожидаемый бэби-бум после завершения специальной военной операции не исправит демографическую ситуацию, так как продлится только два или три года.

«<...> нужно обеспечить стабильный рост рождаемости в индустриальных (готовых рожать при наличии денег и жилья – прим. Т-и) семьях и разобраться, что все-таки делать с эпидемией одиночества в больших городах», – пояснил он.

«Наша задача – повысить уровень рождаемости и сделать его общественной нормой хотя бы на полпоколения, на 10–20 лет», – объяснил Дмитрий Белоусов, уточнив, что для этого потребуется «выделить ключевые материальные, социальные, психологические, медицинские звенья» ухудшения ситуации с демографией.