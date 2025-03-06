Демограф Ракша предложил ввести маткапитал на каждого ребенка, чтобы повысить рождаемость

Повысить рождаемость в России поможет введение маткапитала за второго и третьего ребенка, причем акцент надо сделать на женщинах старше 30 лет, считает демограф Алексей Ракша, чьи слова приводит портал «Эксперт».

Ранее власти в рамках нацпроекта «Семья» нацелились повысить коэффициент рождаемости в стране до 1,59 к 2030 году. В 2024-м этот показатель ровнялся 1,4.

Однако, по мнению эксперта, если власти продолжать действовать, как сейчас, то поставленной цели не добьются.

«Единственная эффективная мера, способная реально привести к увеличению рождаемости, это введение материнского капитала за второго и третьего ребенка», - сказал демограф.

Он объяснил, что на данный момент мама может получить эту выплату только один раз. Более того, большинство мер поддержки акцентированы на молодежи, и женщинах, ставших матерями в первый раз.

Эксперт подчеркнул, что «омолаживать рождаемость бесполезно». Как показывает практика, она, наоборот, становится старше. Ежегодные выплаты, в свою очередь, не стимулируют рождаемость. Единственный способ повлиять положительно на демографию – ввести маткапитал на каждого ребенка.