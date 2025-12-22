Дмитриев намекнул на возможное место следующих переговоров по Украине

Кирилл Дмитриев

Фото: kremlin.ru

Специальный представитель Президента России и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после завершения переговоров в Майами (американский штат Флорида) намекнул на возможное место проведения следующих консультаций по завершению вооруженного противостояния на Украине.

Дмитриев написал на свой странице в социальной сети X (прежде Twitter): «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва». К записи прикреплена фотография дипломата – в футболке с надписью Next time in Moscow («В следующий раз в Москве») и подписью Президента РФ Владимира Путина.

С американской стороны в переговорах, проходивших в Майами 20 и 21 декабря, принимали участие спецпосланник Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера – бизнесмен Джаред Кушнер.

После первого раунда переговоров Кирилл Дмитриев заявил, что «дискуссии проходят конструктивно», а после второго – что «разжигатели войны» не смогли помешать встрече.

Параллельно в Майами 19, 20 и 21 декабря шли консультации американцев с украинской делегацией в составе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Андрея Гнатова.

По информации журналиста издания Axios Барака Равида, в этих переговорах также участвовали советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности.

Позднее Стив Уиткофф написал в X, что во Флориде «украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами».

По словам спецпредставителя Трампа, в ходе этих бесед обсуждались разработка 20-пунктного мирного плана (американский план урегулирования конфликта ранее сократился с 28 пунктов до 20), согласование позиций по рамкам многосторонних гарантий безопасности и гарантий безопасности США для Украины, «дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания».