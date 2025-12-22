news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 22 декабря 2025 09:43

Дмитриев намекнул на возможное место следующих переговоров по Украине

Читайте нас в
Телеграм
Дмитриев намекнул на возможное место следующих переговоров по Украине
Кирилл Дмитриев
Фото: kremlin.ru

Специальный представитель Президента России и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после завершения переговоров в Майами (американский штат Флорида) намекнул на возможное место проведения следующих консультаций по завершению вооруженного противостояния на Украине.

Дмитриев написал на свой странице в социальной сети X (прежде Twitter): «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва». К записи прикреплена фотография дипломата – в футболке с надписью Next time in Moscow («В следующий раз в Москве») и подписью Президента РФ Владимира Путина.

С американской стороны в переговорах, проходивших в Майами 20 и 21 декабря, принимали участие спецпосланник Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера – бизнесмен Джаред Кушнер.

После первого раунда переговоров Кирилл Дмитриев заявил, что «дискуссии проходят конструктивно», а после второго – что «разжигатели войны» не смогли помешать встрече.

Параллельно в Майами 19, 20 и 21 декабря шли консультации американцев с украинской делегацией в составе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Андрея Гнатова.

По информации журналиста издания Axios Барака Равида, в этих переговорах также участвовали советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности.

Позднее Стив Уиткофф написал в X, что во Флориде «украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами».

По словам спецпредставителя Трампа, в ходе этих бесед обсуждались разработка 20-пунктного мирного плана (американский план урегулирования конфликта ранее сократился с 28 пунктов до 20), согласование позиций по рамкам многосторонних гарантий безопасности и гарантий безопасности США для Украины, «дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания».

читайте также
Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине
Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для нового раунда переговоров по мирному плану
#Россия и США #спецоперация #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

21 декабря 2025
Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

21 декабря 2025