Политика 21 декабря 2025 20:01

Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для нового раунда переговоров по мирному плану

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для второго раунда обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Российско-американские консультации начались еще вчера, 20 декабря. С американской стороны в диалоге участвуют спецпредставитель Президента США Стивен Уиткофф, а также предприниматель Джаред Кушнер, являющийся зятем американского лидера.

Накануне Дмитриев информировал российских журналистов, что переговоры идут в конструктивном ключе. Тем не менее, помощник Президента РФ Валерий Ушаков сообщал, что трехстороннюю встречу России, США и Украины никто пока не обсуждал.

