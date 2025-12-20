Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине

Спецпредставитель Президента РФ Владимира Путина и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Майами в штате Флорида для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Ожидается, что американскую сторону на встрече представят спецпосланник Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера – бизнесмен Джаред Кушнер.

Кортеж с Дмитриевым из аэропорта должен сразу направиться на выбранную для переговоров площадку, отмечает российское федеральное агентство.

Upd. (21.44): Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где и пройдут переговоры по урегулированию вооруженного противостояния на Украине.