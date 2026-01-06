DM: сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу

Сын арестованного американскими властями Президента Венесуэлы Николаса Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу с трогательной речью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Мы здесь, и выполняем свой долг до твоего возвращения. Страна в надежных руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле», – сказал он.

Кроме того, он отметил, что похищение президента представляет опасный прецедент и угрозу для всех суверенных стран.

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.