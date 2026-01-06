news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 января 2026 20:38

DM: сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу

Читайте нас в
Телеграм

Сын арестованного американскими властями Президента Венесуэлы Николаса Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу с трогательной речью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Мы здесь, и выполняем свой долг до твоего возвращения. Страна в надежных руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле», – сказал он.

Кроме того, он отметил, что похищение президента представляет опасный прецедент и угрозу для всех суверенных стран.

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

#Венесуэла #США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

5 января 2026
В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

5 января 2026