Для жителей Замелекесья в Челнах разработают новый автобусный маршрут

Для жителей Замелекесья в Набережных Челнах будет разработан новый маршрут. Автобусы №26, которые в тестовом режиме заезжали в микрорайон, с сегодняшего дня начинают курсировать по старой схеме. Об этом заявил начальник отдела транспорта и связи городского исполкома Максим Парамонов.

«Мы проанализировали работу, посмотрели обращения граждан, пассажиропоток, и принято решение с сегодняшнего обеда вернуть 25-й автобус на прежний маршрут, – заявил он. – Для удобства жителей Замелекесья – чтобы они и жители поселка ЗЯБ могли беспересадочно доехать на ГЭС и в Сидоровку, будет разработано расписание 6-го маршрута».

Автобусы №26 начнут ходить по прежней схеме: заходят с ГЭСа в Замелекесье, через остановку «Санэпидемстанция» идут в Новый город и далее по маршруту. Автобусы №6 будут проезжать через Мясокомбинат, Автостанцию, двигаться по Набережночелнинскому проспекту, охватывать Замелекесье, 18-й комплекс, сообщает пресс-служба мэрии Автограда в своем телеграм-канале.

Ранее первый замруководителя исполкома Илья Зуев на аппаратном совещании докладывал, что новый автобусный маршрут №26 оказался невостребованным среди горожан. Новая схема была введена 11 февраля на период в один месяц.