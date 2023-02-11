В Челнах изменится схема маршрута автобуса №26

С сегодняшнего дня, 11 февраля, автобус №26 в Набережных Челнах изменит маршрут. Он начнет курсировать по новой схеме, сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Транспорт будет следовать по маршруту: остановка «Студенческая» — остановка «Фоменко» — остановка «21 квартал» — остановка «19 комплекс» — остановка «20 квартал» — остановка «Гостева» — «Студенческая» и далее.

Изменения вносится для изучения пассажиропотока на один месяц. С вопросами и предложениями можно обращаться в отдел транспорта и связи исполнительного комитета по телефону: 8 (5552) 30-57-94.

Начальник отдела транспорта и связи Максим Парамонов отметил, что изменения связаны с просьбами жителей Замелекесья. «Месяц будем смотреть, если будет пассажиропоток, то схема закрепится в таком виде», — отметил он.