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Руc Тат
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Экономика 20 февраля 2023 11:08

Новый автобусный маршрут в Челнах оказался невостребованным у горожан

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На новом автобусном маршруте №26 в Набережных Челнах отсутствуют пассажиры – потока людей нет совсем, сообщил на аппаратном совещании первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

Мэр Наиль Магдеев дал поручение продолжать работу, которая была начата.

«Накатывайте дальше. Пытайтесь информировать людей. Мы видели обращения и в соцсетях, и в СМИ, но пассажиров нет. Поменять маршрут можно, но ни пассажиров, ни выручки нет. Пока воздух возим. Но продолжайте накатывать маршрут, приглашать пассажиров. Может быть, не все знают. Поживем – увидим. Методом проб будем смотреть. Тем более мост сделали. Дорожная инфраструктура создана идеальная, чтобы действовал пассажирский транспорт», — поручил градоначальник.

Напомним, новая схема движения автобуса была введена 11 февраля. Изменения внесены для изучения пассажиропотока на один месяц. Транспорт следует по маршруту: остановка «Студенческая» — «Фоменко» — «21 квартал» — «19 комплекс» — «20 квартал» — «Гостева» — «Студенческая» и далее.

#транспорт #набережные челны
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