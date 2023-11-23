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Новости Татарстана и Казани
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В Казани выплатят 10 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей-инвалидов
В рамках Декады инвалидов власти Казани единовременно выплатят 10 тысяч рублей в качестве соцподдержки отдельных граждан. Деньги выделят из бюджета города, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии столицы РТ.
Выплату имеют право получить следующие категории граждан:
- семьи, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей-инвалидов;
- семьи, где оба родителя – инвалиды I и II группы воспитывают несовершеннолетних детей, в том числе несовершеннолетних детей-инвалидов;
- одинокий родитель-инвалид I и II группы, воспитывающий несовершеннолетних детей, в том числе несовершеннолетних детей-инвалидов;
- одинокий родитель, воспитывающий одного и более несовершеннолетних детей-инвалидов.
Уточняется, что для получения выплаты нужно подать заявление, образец которого указан в документе (стр. 89), а также копии документов, подтверждающих одну из категорий, копии паспорта, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты счета заявителя на бумажном носителе для перечисления единовременной выплаты, а также документ о согласии на обработку персональных данных.
Единовременная выплата производится гражданам при представлении заявления о ее назначении с подтверждающими документами до 10 декабря 2023 включительно.
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