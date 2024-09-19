«Для хорошего настроения»: челнинские волонтеры отправили бойцам 235 кг чак-чака

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Волонтеры группы «Своих не бросаем 16» из Набережных Челнов готовят к отправке очередную партию гуманитарной помощи. Анна Артемьева, Гузель Гафиятуллина и Екатерина Шульга на днях повезут груз на передовую. В сборе принимали участие жители со всего Татарстана.

Волонтер группы «Своих не бросаем 16» Мадина Мухаметзянова снова подготовила сладкие посылки для военнослужащих. На ее счету уже более 235 кг татарского национального блюда чак-чак.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«20 кг приготовили у меня дома. Каждый раз слезы на глазах, конечно. Общий вес за весь период мы сделали 235 кг. Ждем ребят наших с победой, желаем им здоровья, победа будет за нами. Ребята, держитесь, мы с вами всегда!» — призвала активистка.

По словам Мадины Мухаметзяновой, неравнодушные челнинцы приносят и яйца, мед, сахар — всё предлагают. При этом одни помогают продуктами, другие в приготовлении чак-чака. В этот раз в стороне не остался и внук челнинки — Бахтияр.

А на постоянной основе, каждый месяц, женщине помогают Любовь Черепанова и София Хамзина. Женщины познакомились во время переписи населения в 2020 году и с тех пор держатся вместе. К примеру, Любовь Черепанова помогает готовить чак-чак и плести маскировочные сети в группе «Ваша защита».

«Приходим, плетем, песни поем от души, молимся на эти сети. Каждый день приходим, несмотря ни на что, ни на какие болезни. Вчера вот мужчина пришел после инсульта, он с утра и до вечера стоял и плел. Я хочу, чтобы это все побыстрее все закончилось и ребята все вернулись. Пусть этот чак-чак согревает их души и поможет им», — пожелала женщина.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

София Хамзина — дочь участника Великой Отечественной войны, ее отец ушел на фронт в 1941 году и вернулся лишь в мае 1946-го. По словам челнинки, отец много не рассказывал о войне, но всегда учил быть патриотами свой страны. Женщина также шьет бойцам нижнее белье.

«Мы с подругами очень хотим, чтобы наш сладкий подарок был приготовлен с душой, чтобы им всегда приятно было его кушать. И чтобы было какое-то, пусть небольшое, но подспорье для их настроения, воодушевления, чтобы они скорее вернулись с победой», — говорит дочь фронтовика.

В эту отправку волонтеры подготовили все самое необходимое: от продуктов питания, медикаментов, одежды и до техники.

«Вот сегодня только девочки из группы „Вкус дома НЧ“ привезли супы. Они сушат их. Очень нравятся ребятам. Генераторы привезли, окопные свечи — очень много. Они нужны там, на фронте», — рассказал волонтер группы «Своих не бросаем 16» Дмитрий Филиппов.

Волонтеры, активисты и неравнодушные горожане, а также весь Татарстан не планируют останавливаться на достигнутом, пока эта партия гуманитарной помощи в пути, уже начался сбор новой.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

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