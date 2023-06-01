Популяцию редкого краснокнижного цветка в Казани восстановят семенами из других регионов

Чтобы восстановить в Казани популяцию краснокнижного растения – ириса сибирского – экоактивисты привезут этим летом семена из соседних регионов. Об этом «Татар-информу» сообщил биолог, член совета татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы Антон Бортяков.

«Ирис сибирский – красивый цветок, который растет у рек. К сожалению, люди часто рвут его, таким образом, лишая возможности размножаться. Если нет цветов, значит, нет семян. В результате весьма распространенный вид в прошлом попал в Красную книгу. Кроме того, на ирис давит потепление климата, происходит иссушение его биотопов», – рассказала он.

Редкое растение является важным компонентом луговых экосистем. Раньше в наших краях были заливные луга, ирисы составляли заметную часть прибрежного лугового травостоя. Кроме того, ирис также является пищей для целого ряда животных, обитающих у воды. К примеру, растениями питаются лесные хомяки. Недавно грызуны на территории казанского питомника редких травянистых растений уничтожили целую грядку краснокнижных растений, посаженных активистами.

«Ирис является берегоукрепляющим растением. Он важен для поддержания биоразнообразия видов, которые обеспечивают устойчивость береговой экосистемы», – подчеркнул Антон Бортяков.

Касатик сибирский находится под угрозой исчезновения в Татарстане. По итогам прошлогоднего учета осталось лишь 130 кустов. В Казани единичные экземпляры встречаются у Лебяжьих озер, в Раифе, по берегам небольших рек и на Казанке. Восстановлением редкого растения неравнодушные казанцы занимаются на протяжении трех лет. Они проращивают семена в специальных климатических камерах, а потом пересаживают в открытый грунт. Однако выведенные в прошлом году семена показали наименьшую всхожесть.

«Есть перекрестный способ реинтродукции, когда семена берутся из соседнего региона и высаживаются на наших территориях. В районе Уфы и Ижевска тоже растет ирис сибирский. Уже в этом сезоне мы получим семена оттуда. В новых климатических камерах мы их прорастим для высадки в следующем году. Возможно, будет достигнута большая всхожесть», – отметил собеседник «Татар-информа».

Три новые климатические камеры представители Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы соберут на средства выигранного гранта. Таким образом, общее число климаткамер увеличится до пяти.

«В климатических камерах можно выращивать любое растение. В дальнейшем попробуем выращивать пальчатокоренник мясо-красный из диких семян. В этом году в питомнике распустились два пальчатокоренника», – уточнил Борятков.

В дальнейшем активисты планируют рассаживать ирис Сибирский на островах Казанки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что краснокнижный касатик сибирский (Iris sibirica) в казанском питомнике редких травянистых растений уничтожили грызуны.