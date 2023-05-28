Хомяки уничтожили краснокнижный ирис в казанском питомнике редких растений

Краснокнижный ирис сибирский, он же касатик сибирский (Iris sibirica), восстановлением которого на протяжении последних лет занимаются казанские экоактивситы, находится под угрозой. В казанском питомнике редких травянистых растений, расположенном в поселке Торфяный, завелись грызуны, которые уничтожают эти растения. Об этом «Татар-информу» сообщил экоактивист Тимур Ескараев.

«В питомнике было обнаружено, что одну грядку краснокнижных ирисов сибирских (Iris sibirica) кто-то погрыз. Подозрение на мышь-полевку или хомяка. Для защиты растений была срочно закуплена металлическая сетка и установлена на грядки», — рассказал он.

Ирис сибирский — редкое и весьма капризное растение. Оно находится под угрозой исчезновения в Татарстане. По итогам прошлогоднего учета в республике осталось лишь 130 кустов. Растение занесено в Красную книгу РТ. В регионе есть несколько мест его произрастания. В Казани единичные экземпляры встречаются у Лебяжьих озер, в Раифе, по берегам небольших рек. Ирис способствует укреплению берегов и выступает фильтром для восстановления экосистемы.

Ирис — растение заливных лугов. Восстановить его популяцию искусственным путем непросто. Сначала активисты проращивают семена в специальных климатических камерах, где установлены системы термоконтроля и автоматического подогрева, а также подсветка. Потом растения пересаживают в открытый грунт. По словам Ескараева, сейчас в питомнике менее десяти грядок ириса.

«Грызуны едят именно ирис сибирский. Корень подгрызают, то есть точку роста. Ирис аировидный, который также растет в питомнике, они не трогают», — отметил Ескараев.

Активисты полагают, что, скорее всего, в питомнике завелся хомяк.

«Если это хомяк, то это конец. Съест всё. Хомяки прекрасно ловятся в специальные недорогие клетки на приманку. В результате даже остаются живыми», — написал один из неравнодушных к проблемам экологии жителей Казани в социальной сети, предложив путь решения проблемы

Отметим, что ирис аировидный (Iris pseudacorus) — редкое, но не краснокнижное растение. Ранее «Татар-информ» сообщал, что к восстановлению популяции краснокнижного ириса cибирского приступят в июне представители регионального отделения Всероссийского общества охраны природы. Активисты высадят грядки в казанском питомнике редких травянистых растений в поселке Торфяной.