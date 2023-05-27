«Играют роль в настройке биологического круговорота»: как спасают краснокнижные ирисы

Ирис, или касатик, Сибирский – редкое и весьма капризное растение, выращиванием которого казанские активисты с переменным успехом занимаются уже три года

Фото: sntat.ru

«Выживают наиболее устойчивые экземпляры»

Ирис, или касатик, Сибирский – редкое и весьма капризное растение, выращиванием которого казанские активисты с переменным успехом занимаются уже три года. Из-за прошлогодней засухи в этом году экологи-любители столкнулись с дефицитом семян. Об эксперименте по восстановлению популяции краснокнижника «Татар-информу» рассказал руководитель секции реинтродукции редких видов растений Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев.

«Если мы берем семена естественной популяции, то их всхожесть выше. Выживают наиболее устойчивые экземпляры, которые приближаются по своей жизнестойкости к диким видам. В этом году всхожесть семян примерно в десять раз ниже, чем в прошлом, сбор семян был в два раза меньше по весу и количеству. Посадочный материал у нас неважный», – сообщил он.

Касатик сибирский находится под угрозой исчезновения в Татарстане. По итогам прошлогоднего учета осталось лишь 130 кустов. Растение занесено в Красную книгу РТ. В регионе есть несколько мест его произрастания. В Казани единичные экземпляры встречаются у Лебяжьих озер, в Раифе, по берегам небольших рек. На Казанке касатик встречается довольно большими группами, и это наиболее ценные участки. К примеру, на острове напротив Дворца водных видов спорта, на участке под Торфяным поселком.

Сергей Мухачев: «Если мы берем семена естественной популяции, то их всхожесть выше. Выживают наиболее устойчивые экземпляры, которые приближаются по своей жизнестойкости к диким видам» Фото: kzn.ru

Восстановить популяцию искусственным путем не так-то просто. Сначала активисты проращивают семена в специальных климатических камерах, где установлена система термоконтроля, автоматического подогрева и подсветка. Потом растения пересаживают в открытый грунт.

В казанском питомнике, который появился в низине за санаторием «Ливадия» в 2021 году, уже есть шесть грядок касатика Сибирского – это посадки прошлых лет. В этом году новые посадки планируются сразу, как только ростки подрастут и окрепнут. Скорее всего, это будет в июне. Опыт показал, что ирис Сибирский хорошо растет при дневной температуре около 26 градусов, но во влажной почве.

«26 градусов – довольно жаркая погода, когда почва быстро теряет влагу. Поэтому растение может расти лишь узкой полосой вдоль берега. А на грядках в питомнике, хоть там и болотистая почва, вода для растений все равно находится глубоко. Поэтому летом необходим искусственный полив», – отметил Сергей Мухачев.

Тимур Ескараев: «Решить вопрос с искусственным поливом удалось при помощи гранта, выигранного в конце прошлого года» Фото: из открытых источников

На грант в полмиллиона рублей организовали систему полива растений

Решить вопрос с искусственным поливом представителям отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) удалось при помощи гранта, выигранного в конце прошлого года. Как сообщил экоактивист, член совета ВООП Тимур Ескараев, его размер составил 500 тыс. рублей.

«На эти средства закупили инструменты для работы, компоненты для климатических камер и оборудование для полива в питомнике», – сказал он.

Число климатических камер в этом году будет увеличено с двух до пяти. В питомнике уже проведены работы по монтажу бака для полива емкостью два кубометра. При отсутствии дождей ирис нужно будет поливать два раза в неделю. Воду в питомник активисты попросят завести Управление благоустройства Казани. По предварительным расчетам, одной бочки с водой хватит для полива на месяц.

«Прошлым летом воду для полива мы таскали в ведрах из Казанки. Система капельного полива жарким летом будет орошать небольшие посадки редких растений», – уточнил биолог Антон Бортяков.

В питомнике уже проведены работы по монтажу бака для полива емкостью два кубометра. При отсутствии дождей ирис нужно будет поливать два раза в неделю. Фото: из открытых источников

«Редкие виды играют важную роль в настройке биологического круговорота веществ»

Невольно возникает вопрос: если редкие растения так трудно вырастить, зачем тратить столько времени и усилий? По словам Сергея Мухачева, краснокнижники играют важную роль в экосистеме.

«Высаживая редкие растения, мы улучшаем точность поддержания химического состава самой среды. Редкие виды играют важную роль в настройке биологического круговорота веществ, с точностью до одной сотой процента способны поддерживать физический состав окружающей среды», – сказал он.

Заведующий лабораторией КНИТУ привел такой пример. Если нет редких видов растений, а в сквере посажены деревья, то точность поддержания качества среды будет на уровне 90%. Роль редких видов заключается в более точном поддержании чистоты среды. Это значит, что они более интенсивно чистят воздух и воду.

По словам Мухачева, нейтрализация загрязнений протекает наиболее успешно при большом видовом разнообразии. Каждому виду химические элементы нужны в разном сочетании. Напрашивается вывод: чем больше растений, тем лучше для экологии.

«Кроме того, есть неисследованные области. К примеру, как зеленый ландшафт влияет на психологию людей, как биополя растений воздействуют на человека? В последнее время появляются научные работы, авторы которых утверждают, что растения способны общаться друг с другом на уровне ультразвуковых сигналов. Так или иначе, но каждый редкий вид в этом биоразнообразии играет свою роль. Поэтому мы хотим, чтобы городская среда хотя бы частично была приближена к естественной», – подчеркнул Мухачев.

«Высаживая редкие растения, мы улучшаем точность поддержания химического состава самой среды» Фото: kzn.ru

Первую партию касатика поселят на острове напротив Дворца водных видов спорта

Почему касатик Сибирский находится под угрозой исчезновения? Оказывается, по многим причинам. В их числе изменение климата, продолжительные летние засухи, вытеснение другими растениями и кустарниками.

«Во-первых, из-за потепления климата и засухи. Во-вторых, из-за колебаний воды в Куйбышевском водохранилище. По этой же причине создаются благоприятные условия для роста ряда кустарников. Места обитания редких видов зарастают осиной, шиповником, ежевикой. Поэтому сохранить их популяцию в городе достаточно сложно», – пояснил Мухачев.

Бортяков считает, что восстановление популяции ириса – хитрая затея, потому что сам касатик Сибирский, к сожалению, продолжает усыхать вследствие потепления климата, захламления территорий и антропогенной нагрузки на водоемах. Есть опасения, что со временем это красивое и редкое растение, которое украшает берега Казанки, может пропасть.

«Мы должны иметь в питомнике порядка 30 грядок касатика, чтобы можно было нормально работать по его распространению. Это может занять еще 10-12 лет. На самом деле, его можно пересаживать уже на второй год, но при условии, что будут нормальные осадки. Побережье Казанки засыпано землей, и фактически не осталось таких участков, где касатик может расти, ведь это растение заливных лугов», – добавил Мухачев.

Первую пересадку касатика экоактивисты планируют провести в этом году. Одну грядку растений из питомника они пересадят на остров Центральный, который находится напротив Дворца водных видов спорта.

«Ирис аировидный не входит в Красную книгу, но все же мы планируем его выращивать. Однако получить рассаду из его семян довольно сложно» Фото: kzn.ru

Лесная орхидея, любка двулистная и смородина колосистая

Какие еще редкие растения есть в казанском питомнике? Здесь можно встретить пару экземпляров пальчатокоренника мясо-красного, который в народе называют лесной орхидеей, но этого недостаточно для разведения и пересадки. Также есть единичные экземпляры любки двулистной, пересаженные в прошлом году с места застройки возле рощи на Гаврилова.

«Пересадка любки двулистной и пальчатокоренника мясо-красного тоже удалась. Архивные виды требуют симбиоза вместе с почвенными грибами, что дает дополнительные проблемы при их разведении. Будим ставить эксперименты и дальше», – сказал Мухачев.

В питомнике также будут расти виды, не занесенные в Красную книгу, но которые редко встречаются и обладают экологической и эстетической ценностью. Это люпин, ландыш, ирис болотный, грушанка круглолистная.

«Ирис аировидный не входит в Красную книгу, но все же мы планируем его выращивать. Однако получить рассаду из его семян довольно сложно», – поделился спикер планами.

Смородину колосистую, занесенную в Красную книгу, активисты тоже планируют посадить в питомнике в этом году как первый опыт. А вот эксперимент с норичником теневым не удался. Сотрудники КФУ взяли семена этого растения в Русско-Немецкой Швейцарии, где оно растет у ручья, и клонировали.

«Мы его пытались посадить в питомнике, но попытка была неудачной. Долго думали и поняли, что причина в том, что корневая система растения не переносит холодов. Норичник растет там, где бьют ключевые воды, зимой температура не падает низко, и корни сохраняются», – пояснил Сергей Мухачев.

Норичник теневой растет в Татарстане лишь на двух пятачках в Русско-Немецкой Швейцарии. Редкое краснокнижное растение, впервые выведенное искусственным путем, экоактивисты высадили в прошлом году на территории питомника редких видов растений в Казани. Однако растение не прижилось.