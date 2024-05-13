Для уникального купола «Атмосфера» в Менделеевске выбрали руководителя

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

На должность директора культурно-выставочного центра «Атмосфера» в Менделеевске назначена Людмила Строкина. На деловом понедельнике нового руководителя представила заместитель главы района Лейсан Галеева.

Людмила Строкина родилась 26 июля 1981 года. Окончила Татарский институт содействия бизнесу. Работала в коммерческих структурах. С 2022 по 2024 год возглавляла Новотроицкий Дом культуры Тукаевского муниципального района.

«Давайте пожелаем новой коллеге успехов в работе!» — обратилась к участникам совещания Галеева.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, открытие купола «Атмосфера» состоялось в прошлом году при участии Раиса РТ Рустама Минниханова. Конструкция уникальна по своим размерам. Вместимость объекта — 353 человека, площадь — 706 квадратных метров. Аналогов по размерам пока в стране нет. «Атмосфера» работает круглогодично, отапливается за счет теплых полов.

В прошлом году здесь прошел первый международный фестиваль «Пастернаковские чтения».