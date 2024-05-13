Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Для уникального купола «Атмосфера» в Менделеевске выбрали руководителя
На должность директора культурно-выставочного центра «Атмосфера» в Менделеевске назначена Людмила Строкина. На деловом понедельнике нового руководителя представила заместитель главы района Лейсан Галеева.
Людмила Строкина родилась 26 июля 1981 года. Окончила Татарский институт содействия бизнесу. Работала в коммерческих структурах. С 2022 по 2024 год возглавляла Новотроицкий Дом культуры Тукаевского муниципального района.
«Давайте пожелаем новой коллеге успехов в работе!» — обратилась к участникам совещания Галеева.
Напомним, открытие купола «Атмосфера» состоялось в прошлом году при участии Раиса РТ Рустама Минниханова. Конструкция уникальна по своим размерам. Вместимость объекта — 353 человека, площадь — 706 квадратных метров. Аналогов по размерам пока в стране нет. «Атмосфера» работает круглогодично, отапливается за счет теплых полов.
В прошлом году здесь прошел первый международный фестиваль «Пастернаковские чтения».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»