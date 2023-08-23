Минниханов торжественно открыл купольное сооружение «Атмосфера» в Менделеевске

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии общественного пространства «Атмосфера» в Менделеевске, которое представляет собой конструкцию в виде купола. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов отметил, что Менделеевск – город с богатым промышленным и историко-культурным наследием. За последние несколько лет в нем привели в порядок несколько общественных пространств.



«Очень важно, что активное участие в разработке и реализации указанных проектов приняли сами жители», – сказал Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Купол располагается в сквере и предполагает круглогодичное использование. В нем планируется проводить различные мероприятия. Так, в ближайшее время здесь будет организован книжный фестиваль.

Конструкция уникальна по своим размерам. Ее вместительность – 353 человека, площадь – 706 квадратных метров. Как ранее сообщал «Татар-информ», аналогов по размерам пока в стране нет.