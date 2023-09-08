Для улучшения инвестклимата в Татарстане создадут «Единый кабинет согласований»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для улучшения состояния инвестиционного климата в Татарстане на платформе «Госуслуги РТ» будет создан «Единый кабинет согласований». Соответствующее постановление Кабмина республики подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Новый сервис должен оптимизировать сроки предоставления государственных и муниципальных услуг. Предложение создать эту опцию поступило от Минэкономики РТ, Минпромторга РТ и Минстроя РТ.

До 15 сентября Минпромторг и Минстрой должны будут предоставить Минцифры РТ перечень ресурсоснабжающих и сетевых организаций, а также организаций, являющихся собственниками объектов инженерной инфраструктуры, которые необходимо подключить к татарстанской платформе госуслуг для работы в «Едином кабинете согласований».

Создать для этих организаций личные кабинеты на платформе госуслуг РТ Минцифры Татарстана должно будет до 1 декабря текущего года. К этому же сроку заинтересованные ведомства и организации должны внести в Кабмин республики проект постановления об утверждении регламента рассмотрения документов в «Едином кабинете согласований».

Фото: Агентство стратегических инициатив

В свою очередь органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить работу в «Едином кабинете согласований» по предоставлению муниципальных услуг, необходимых в рамках процедур технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры.

В будущем предполагается возможность интеграции платформы с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности для оптимизации услуги предоставления земельных участков в аренду.

Кроме того, Минстрою РТ предстоит к 1 ноября представить в Кабмин предложения по внесению необходимых изменений в Градостроительный кодекс РФ.

Помимо прочего, к этому же сроку Минцифры РТ и исполком столицы Татарстана должны обеспечить интеграцию платформы госуслуг РТ с Комплексной муниципальной геоинформационной системой Казани. Это даст возможность предоставлять услугу по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Агентство инвестиционного развития РТ до 1 октября должно будет представить предложения по доработке Инвестиционной карты Республики Татарстан и внести на утверждение Раису РТ Рустаму Минниханову доработанную Инвестиционную декларацию региона согласно методическим рекомендациям и

требованиям экспертов общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В эти же сроки Минземимущество РТ и Минпромторг РТ обязаны представить предложения о внесении изменений в Земельный кодекс РФ в части оптимизации сроков и процедур установления публичного сервитута.

Ранее Татарстан пятый раз подряд занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, его опередила лишь Москва. Вместе с тем еще в конце 2022 года Раис РТ Рустам Минниханов отчитал чиновников, ответственных за инвестклимат, за слишком долгое прохождение документов. Этот вопрос тогда на заседании Правительства Татарстана подняла руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Это что за футбол тут такой устроили? Кто отвечает за прохождение документов? Кто контролирует регламент? Почему, если решения приняты, так долго всё ходит между кабинетами? Это ненормально. Вы чего бюрократы такие? Мы каждую неделю с вами тут собираемся, но вы мне ни разу не сказали про такую задержку», — заявил он тогда.