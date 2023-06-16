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«Сделано в Татарстане – уже бренд»: республика вошла в топ-3 инвестиционного рейтинга
Пятый раз подряд Татарстан занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Впереди лишь Москва. Такие данные озвучили сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Благодаря чему регион удерживает высокие позиции, на сессии рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Татарстан отметили за поддержку МСП и создание инфраструктуры
Агентство стратегических инициатив (АСИ) каждый год ранжирует регионы России в зависимости от условий, созданных для бизнеса. Причем для этого опрашивают самих предпринимателей.
Всего учитываются 67 показателей. За год в целом сократились сроки получения разрешений на строительство, на регистрацию прав собственности, уменьшились сроки подключения к электросетям.
Первое место в рейтинге в этом году заняла Москва, второе – Татарстан, на третьем месте расположились Московская, Нижегородская и Тюменская область.
«Инвестиционная активность регионов за пятилетний период значительно увеличилась, отражая диверсификацию экономического развития регионов. Средний интегральный индекс рейтинга в 2023 году вырос на 4 балла и составил 258,6 пункта. Первые два региона рейтинга превысили порог в 300 баллов. Впервые», – заявила генеральный директор агентства Светлана Чупшева.
Также Татарстан стал лидером в таких направлениях рейтинга, как «Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка МСП».
«Я знаю, что вас копируют, и это уже такой бренд»
Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов обратился к Раису РТ: «Рустам Нургалиевич, я могу вам сказать: вы занимаете второе место пятый раз, но в этом году вы не просто превысили планку в 300 баллов, но вы победили и Москву».
Он пояснил, что если бы Москва по сравнению с прошлогодними показателями резко не нарастила бы темпы, то «вы бы оставили ее позади».
«Но у вас, на самом деле, потрясающие результаты: с 286 баллов до 302. При том что это, на самом деле, топ – вы занимаете верхние позиции. Это очень сложно сделать», – добавил вице-премьер.
Белоусов также поздравил Рустама Минниханова с «блестяще проведенным» KazanForum в мае. «В нем приняли участие 16 тыс. человек из 80 стран. Здесь на форуме (ПМЭФ – прим. Т-и) – 17 тыс. человек, что очень много, на самом деле. Так что вы тут тоже, практически, вышли в топ», – заметил он.
Заместитель председателя Правительства отметил особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга». «Она является символом и примером для других регионов. Я знаю, что вас уже копируют, и это уже такой бренд», – сделал комплимент вице-премьер.
И масштабировал эту мысль. Сегодня на ПМЭФ обсуждали бренд «Сделано в России». «Так вот, сделано в Татарстане – уже бренд!» – оценил Белоусов.
Он также упомянул ОЭЗ «Иннополис», которая наряду с индустриальным парком «Руднево» становится одной из площадок по внедрению наиболее высокотехнологичных инициатив, в том числе созданию беспилотных летательных аппаратов.
Три движущие силы инвестклимата в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов привел татарскую пословицу, которую перевел для зала: «Разбогатеть не сложно, сложно жить как богач». «Держаться на этой позиции на самом деле не так просто», – заявил он.
«Что касается Москвы – мы бы сразу самоотвод взяли. Сергей Семенович, вы можете не сомневаться во мне», – заверил он Собянина, сидевшего рядом с ним, в ответ на реплику Белоусова.
Минниханов сказал, что в целом создание благоприятного инвестиционного климата – это совместная работа, которую республика ведет вместе с федеральными ведомствами и АСИ.
Он обозначил несколько системных направлений, которые позволяют двигаться Татарстану вперед.
Первое – в республике создана инфраструктура для малого и среднего бизнеса: две ОЭЗ, пять территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), свыше 100 промышленных площадок. Работают на них 97 тыс. человек, в прошлом году предприятия отгрузили продукцию на 596 млрд рублей.
Второе – подготовка кадров. «Мы очень серьезно занимаемся созданием ресурсных центров, их сегодня в республике 45. Провели WorldSkills – это была хорошая школа для того, чтобы мы умели работать на мировом уровне», – уточнил Раис РТ.
В пример он привел проект «Алабуга политех», где сейчас учатся 1,3 тыс. студентов, через два года их численность достигнет 10 тысяч.
Третья – поддержка МСП. В частности, для предпринимателей создана специальная торговая площадка, где они могут реализовать свою продукцию или услуги – Республиканский маркетинговый центр. В прошлом году ее участниками были 4,4 тыс. бизнесменов, которые получили заказы на 196 млрд рублей.
Кроме того, каждую неделю проходит оперативный штаб, на котором предметно рассматриваются вопросы развития экономики в одном из муниципалитетов республики и оценивается потребность в дополнительной поддержке.
«Все это позволяет нам двигаться вперед. Большое спасибо, будем работать дальше», – заключил он.
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