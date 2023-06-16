«Сделано в Татарстане – уже бренд»: республика вошла в топ-3 инвестиционного рейтинга

Первое место в рейтинге состояния инвестклимата в этом году заняла Москва, второе – Татарстан

Фото: стоп-кадр трансляции

Татарстан отметили за поддержку МСП и создание инфраструктуры

Агентство стратегических инициатив (АСИ) каждый год ранжирует регионы России в зависимости от условий, созданных для бизнеса. Причем для этого опрашивают самих предпринимателей.

Всего учитываются 67 показателей. За год в целом сократились сроки получения разрешений на строительство, на регистрацию прав собственности, уменьшились сроки подключения к электросетям.

Первое место в рейтинге в этом году заняла Москва, второе – Татарстан, на третьем месте расположились Московская, Нижегородская и Тюменская область.

«Инвестиционная активность регионов за пятилетний период значительно увеличилась, отражая диверсификацию экономического развития регионов. Средний интегральный индекс рейтинга в 2023 году вырос на 4 балла и составил 258,6 пункта. Первые два региона рейтинга превысили порог в 300 баллов. Впервые», – заявила генеральный директор агентства Светлана Чупшева.

Также Татарстан стал лидером в таких направлениях рейтинга, как «Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка МСП».

«Я знаю, что вас копируют, и это уже такой бренд»

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов обратился к Раису РТ: «Рустам Нургалиевич, я могу вам сказать: вы занимаете второе место пятый раз, но в этом году вы не просто превысили планку в 300 баллов, но вы победили и Москву».

Он пояснил, что если бы Москва по сравнению с прошлогодними показателями резко не нарастила бы темпы, то «вы бы оставили ее позади».

«Но у вас, на самом деле, потрясающие результаты: с 286 баллов до 302. При том что это, на самом деле, топ – вы занимаете верхние позиции. Это очень сложно сделать», – добавил вице-премьер.

Белоусов также поздравил Рустама Минниханова с «блестяще проведенным» KazanForum в мае. «В нем приняли участие 16 тыс. человек из 80 стран. Здесь на форуме (ПМЭФ – прим. Т-и) – 17 тыс. человек, что очень много, на самом деле. Так что вы тут тоже, практически, вышли в топ», – заметил он.

Заместитель председателя Правительства отметил особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга». «Она является символом и примером для других регионов. Я знаю, что вас уже копируют, и это уже такой бренд», – сделал комплимент вице-премьер.

И масштабировал эту мысль. Сегодня на ПМЭФ обсуждали бренд «Сделано в России». «Так вот, сделано в Татарстане – уже бренд!» – оценил Белоусов.

Андрей Белоусов: «Рустам Нургалиевич, вы занимаете второе место пятый раз, но в этом году вы не просто превысили планку в 300 баллов, но вы победили и Москву» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также упомянул ОЭЗ «Иннополис», которая наряду с индустриальным парком «Руднево» становится одной из площадок по внедрению наиболее высокотехнологичных инициатив, в том числе созданию беспилотных летательных аппаратов.

Три движущие силы инвестклимата в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов привел татарскую пословицу, которую перевел для зала: «Разбогатеть не сложно, сложно жить как богач». «Держаться на этой позиции на самом деле не так просто», – заявил он.

«Что касается Москвы – мы бы сразу самоотвод взяли. Сергей Семенович, вы можете не сомневаться во мне», – заверил он Собянина, сидевшего рядом с ним, в ответ на реплику Белоусова.

Минниханов сказал, что в целом создание благоприятного инвестиционного климата – это совместная работа, которую республика ведет вместе с федеральными ведомствами и АСИ.

Рустам Минниханов: «Что касается Москвы – мы бы сразу самоотвод взяли. Сергей Семенович, вы можете не сомневаться во мне» Фото: t.me/rustamminnikhanov

Он обозначил несколько системных направлений, которые позволяют двигаться Татарстану вперед.

Первое – в республике создана инфраструктура для малого и среднего бизнеса: две ОЭЗ, пять территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), свыше 100 промышленных площадок. Работают на них 97 тыс. человек, в прошлом году предприятия отгрузили продукцию на 596 млрд рублей.

Второе – подготовка кадров. «Мы очень серьезно занимаемся созданием ресурсных центров, их сегодня в республике 45. Провели WorldSkills – это была хорошая школа для того, чтобы мы умели работать на мировом уровне», – уточнил Раис РТ.

В пример он привел проект «Алабуга политех», где сейчас учатся 1,3 тыс. студентов, через два года их численность достигнет 10 тысяч.

Третья – поддержка МСП. В частности, для предпринимателей создана специальная торговая площадка, где они могут реализовать свою продукцию или услуги – Республиканский маркетинговый центр. В прошлом году ее участниками были 4,4 тыс. бизнесменов, которые получили заказы на 196 млрд рублей.

Кроме того, каждую неделю проходит оперативный штаб, на котором предметно рассматриваются вопросы развития экономики в одном из муниципалитетов республики и оценивается потребность в дополнительной поддержке.

«Все это позволяет нам двигаться вперед. Большое спасибо, будем работать дальше», – заключил он.