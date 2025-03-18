Для участников Республиканского ифтара введут дополнительные поезда до аэропорта

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Для участников Республиканского ифтара 19 марта будут назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №7602 Казань – Аэропорт отправится в 15.40 и прибудет на станцию Аэропорт в 16.00. Поезд №7603 со станции Аэропорт проследует в 19.54 и будет в Казани в 20.21.

«Поезда будут курсировать без промежуточных остановок», – уточнили в пресс-службе.

XIII Республиканский ифтар пройдет в международном выставочном центре «Казань Экспо».