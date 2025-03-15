Минниханов призвал оказать содействие в проведении Республиканского ифтара

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона призвал оказать содействие в проведении предстоящего Республиканского ифтара. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

XIII Республиканский ифтар состоится 19 марта в международном выставочном центре «Казань Экспо». Там же в этот день пройдет и IX съезд Духовного управления мусульман РТ.

«Делегатами съезда станут более 1,5 тыс. имамов мечетей со всей нашей республики. Будут рассмотрены актуальные вопросы жизни мусульман Татарстана, а также пройдут выборы муфтия и главного казыя. В республиканском ифтаре планируется участие 13 тыс. жителей и гостей региона. Необходимо оказать содействие в транспортной доставке делегатов и участников, обеспечить их безопасность», – поручил Раис Татарстана.

«Мероприятие должно пройти на самом высоком организационном уровне. Это главное событие для мусульманской уммы Татарстана», – подчеркнул Рустам Минниханов.