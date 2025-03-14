Муфтий Татарстана: «Мы готовимся к самому масштабному ифтару в стране»

Уже 19 марта на площадке МВЦ «Казань Экспо» состоится XIII Республиканский ифтар. Что в программе одного из самых больших ифтаров в стране, как туда добраться и кому подарят две мобильные мечети – в материале «Татар-информа».





19 марта на площадке МВЦ «Казань Экспо» состоится XIII Республиканский ифтар

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Более масштабных ифтаров мы не знаем»

В этом году Республиканский ифтар готов принять за столом разговения 13 тысяч верующих со всех уголков Татарстана, руководителей различного уровня, участников СВО, известных религиозных, общественных, культурных и государственных деятелей.

«Мы готовимся собрать 13 тысяч человек – это самый масштабный ифтар в стране. Больше ифтаров мы не знаем», – сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на пресс-конференции в Духовном управлении мусульман РТ.

Мероприятие организуется силами ДУМ РТ, дирекции стадиона «Ак Барс Арена», национально-туристического комплекса «Туган авылым» и МВЦ «Казань Экспо».

Камиль Самигуллин: «Мы готовимся собрать 13 тысяч человек – это самый масштабный ифтар в стране» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Коллективный намаз за участников СВО

Программа ифтара начнется в среду в 15:00 в фойе «Казань Экспо». Здесь участников будет встречать большая экспозиция о вкладе мусульман в Победу в Великой Отечественной войне и в поддержку участников СВО. Кроме того, гости смогут ознакомиться с выставкой достижений ДУМ РТ и Комитета РТ по охране культурного наследия в части сохранения исторических мусульманских зданий.

На 16:45 в павильоне Nº2, который будет оборудован под совершение коллективного намаза, намечена сценическая программа с мусульманскими песнопениями и проповедями от известных татарских хазратов на тему «достоинств месяца Рамадан» и любви к Родине.

Ровно в 17:56 прозвучит азан, и мусульмане вслед за Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и другими высокими гостями совершат ахшам-намаз. Сразу после намаза верующие коллективно прочитают молитву за погибших и действующих участников СВО и за благополучие Родины.

Ровно в 17:56 прозвучит азан, и мусульмане вслед за Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым совершат ахшам-намаз Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Столы разговения разместятся в павильоне Nº3. Здесь гостей ифтара будет ждать угощение, стоимость которого оценивается в 750 рублей. Меню включает в себя гречку с мясом (вместо традиционного плова), сухофрукты, фрукты, овощи, воду, выпечку, сладости.

Для приготовления блюд было закуплено 3 тонны мяса, 800 кг гречки, 4 тонны овощей, 4 тонны фруктов, 900 кг сухофруктов, 13 тысяч порций чак-чака, 400 кг конфет.

Столы разговения разместятся в павильоне Nº3. Здесь гостей ифтара будет ждать угощение, стоимость которого оценивается в 750 рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Две мобильные мечети на базе «УАЗа»

Ифтар проходит в Год защитника Отечества, поэтому вся его программа будет связана с темой любви к Родине и поддержки участников СВО и их семей.

«После посещения муфтием Татарстана зоны боевых действий бойцы обращались [к нам] и спрашивали про мобильные мечети», – рассказал журналистам руководитель Аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов.

Для создания мобильных мечетей фондом «Закят» был объявлен сбор денежных средств. На эти деньги муфтият приобрел два автомобиля «УАЗ», внутри которых оборудовал молельные комнаты. В ходе Республиканского ифтара двум полковым имамам будут переданы ключи от этих мобильных мечетей.

Ирек Арсланов: «После посещения муфтием Татарстана зоны боевых действий бойцы обращались и спрашивали про мобильные мечети Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это не только молельный уголок. Этот автомобиль также будет использоваться для нужд воинов, например для перевозки раненых», – поделился с «Татар-информом» Арсланов.

«Награда от Всевышнего для волонтеров будет огромной»

К проведению ифтара привлечены 800 волонтеров в возрасте от 16 до 70 лет. Их участие в ифтаре начнется за несколько дней до его начала. Помимо регулирования потоков людей во время мероприятия им предстоит заранее промыть фрукты, овощи и сухофрукты, накрыть столы, рассадить участников ифтара и прибрать павильоны после завершения ифтара.

К проведению ифтара привлечены 800 волонтеров в возрасте от 16 до 70 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Награда будет огромной», – подбодрил волонтеров муфтий.

Также во время проведения ифтара будут работать службы первой медицинской помощи, пожаротушения и правопорядка.

«Не пустить на ифтар без билета мы не можем»

Для автомобилистов будут предусмотрены парковочные места, для пешеходов – бесплатные электрички по специальному расписанию. Для удобства гостей и их безопасности будет задействован досмотровый павильон выставочного центра. Также будут организованы два раздельных входа в комплекс.

Для удобства гостей и их безопасности будет задействован досмотровый павильон выставочного центра Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Расписание движения пригородных поездов для гостей XIII Республиканского ифтара:

Казань-пасс. – Международный аэропорт «Казань». Время отправления: 15:10, 15:40.

Международный аэропорт «Казань» – Казань-пасс. Время отправления: 19:50, 20:40.

Билеты на Республиканский ифтар – электронные и бесплатные. Получить их можно в мечетях Казани, в мухтасибатах районов РТ, в резиденции ДУМ РТ.

Ирек Арсланов рассказал также о ситуации, когда по одному билету проходят несколько человек.

«Есть те, кто приходит с дублирующими билетами. Не пустить мы их не можем – до такого уровня пока не дошли, но если дублирующие билеты будут в большом количестве, то в организации возникнут неудобства», – предупредил он.