«Для тех, кто в Госдепе»: МИД напомнил об условиях России для возврата к зерновой сделке

Возврат к обсуждению зерновой сделки возможен лишь при выполнении второй части черноморской инициативы. Об этом Госдепу США напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее глава отдела Госдепа по координации санкций заявила, что Штаты нуждаются в «разъяснениях» касательно требований Москвы.

«Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе, — написала в своем телеграм-канале Захарова. — Мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости „Черноморская инициатива“. Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН».

В заключение она отметила с иронией, что если информации МИД недостаточно, представитель посольства США может обратиться в министерство «за дополнительными разъяснениями».

Напомним, что зерновая сделка перестала действовать 18 июля. Как объяснили в МИД, с учетом невыполнения условий, выдвинутых Россией, договоренность потеряла свой смысл. В связи с этим РФ отозвала гарантии безопасности судоходства по зерновому коридору.

Выступая на саммите «Россия – Африка» Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва приняла решение выйти из этого соглашения из-за принципиального нежелания Запада выполнять взятые на себя обязательства.