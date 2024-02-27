Для Татарстана в августе 2024 года заложат еще два скоростных «Метеора-2020»

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В августе 2024 года судостроительная корпорация «Ак Барс» намерена заложить еще два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» для Татарстана. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем на День Республики (30 августа) еще два [судна] заложить», — рассказал агентству гендиректор корпорации Ренат Мистахов.

Он напомнил о том, что 1 февраля этого года на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького были заложены два «Метеора-2020», которые по контракту ожидалось сдать в 2025 году.

«Хотим уже спустить в 2024 году и приступить к испытаниям», — добавил Мистахов.

В прошлом году судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан» были переданы два «Метеора», получившие названия «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», они уже эксплуатируются на водных маршрутах республики.

Ранее на встрече с Раисом республики Рустамом Миннихановым, прошедшей в Казани 22 февраля, Президент России Владимир Путин высоко оценил татарстанские суда на воздушной подушке «Метеор-2020».