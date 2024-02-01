Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Зеленодольском заводе имени Горького заложат два скоростных «Метеора-2020»
На Зеленодольском заводе имени Горького сегодня пройдет закладка двух скоростных судов «Метеор-2020». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.
«В прошлом году на судостроительном заводе завершено строительство двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор-2020"», – рассказал докладчик.
Эти «Метеоры» и одно водоизмещающее судно «А217-1» были переданы созданной в 2023 году судоходной компании «Флот Республики Татарстан», напомнил Ханифов.
В декабре прошлого года между Зеленодольским заводом имени Горького и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» заключен договор на строительство двух скоростных «Метеоров-2020». Срок завершения работ – третий квартал 2024 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»