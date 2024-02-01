На Зеленодольском заводе имени Горького заложат два скоростных «Метеора-2020»

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На Зеленодольском заводе имени Горького сегодня пройдет закладка двух скоростных судов «Метеор-2020». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«В прошлом году на судостроительном заводе завершено строительство двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор-2020"», – рассказал докладчик.

Эти «Метеоры» и одно водоизмещающее судно «А217-1» были переданы созданной в 2023 году судоходной компании «Флот Республики Татарстан», напомнил Ханифов.

В декабре прошлого года между Зеленодольским заводом имени Горького и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» заключен договор на строительство двух скоростных «Метеоров-2020». Срок завершения работ – третий квартал 2024 года.