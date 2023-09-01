Опыт Татарстана используют в строительстве общежитий мирового уровня в России

К 2030 году в России построят 25 студенческих общежитий мирового уровня. Для проектирования и возведения кампусов используют технологии, которые применили в Иннополисе, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на открытии жилых корпусов общежитий Университета Иннополис.

«Общежития построены по самым современным технологиям, которым дано гордое название „Иннополис“. Они теперь будут применяться при строительстве всех кампусов, которые Президент РФ Владимир Путин поручил нам построить. И везде, в хорошем смысле, будет след Иннополиса, тех технологий, которые создаются здесь», — сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что Иннополис – это уникальное место, где созданы условия для хорошей учебы, а также площадки, где инвесторы, резиденты и технологические компании, могут коммерциализировать стартапы студентов.

«Все, что вы сделаете здесь, работает на суверенитет нашей страны. Президент нам поручил направить фокус внимания именно на достижение технологического суверенитета. Мы должны полностью избавиться от колониальной зависимости от технологий, которые были нам навязаны», – отметил Чернышенко.

По национальному проекту «Наука и университеты» в этом году в целом по России выделено 13,5 млрд рублей на создание инфраструктуры для студентов.

Напомним, в открытии новых корпусов общежитий Университета Иннополис также принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Также вице-премьер и руководитель республики оценили «дом студента на Четаева» – новое общежитие КНИТУ-КАИ им.Туполева.