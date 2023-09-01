Минниханов и Чернышенко осмотрели новое общежитие КНИТУ-КАИ им.Туполева

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетили новое общежитие Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н.Туполева-КАИ. Они осмотрели здание и пообщались со студентами, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Дом студента на Четаева» рассчитан на 620 человек. В вузе по итогам приемной кампании этого года учатся студенты из 87 регионов и 20 стран.

Минниханов и Чернышенко осмотрели комнаты для проживания, учебные классы, спортивный зал, а также ознакомились с тем, как устроена система оказания медицинской помощи. Учащиеся показали гостям электронную библиотечную базу, через которую они получают доступ к любым учебникам.

Напомним, что также сегодня, в День знаний, Раис Татарстана и вице-премьер России открыли новые корпуса общежитий Университета Иннополис.

Всего по поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в стране построят 25 кампусов мирового уровня. При проектировании зданий будут использоваться технологии, которые применили в Иннополисе.