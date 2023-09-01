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Минниханов и Чернышенко открыли новые корпуса общежитий Университета Иннополис
Новые жилые корпуса общежитий Университета Иннополис открыли в День знаний вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и Раис Татарстана Рустам Минниханов. На их создание из федерального бюджета выделено 2,5 млрд рублей.
«Это огромная поддержка федерального Правительства, большая работа, которая проводится в нашей стране. Для развития университета нужны были эти три здания. Вне плана они появились», – сказал Раис республики.
Минниханов поблагодарил руководство России за поддержку сферы образования, инноваций и цифровизации. «Мы это ощущаем. Сегодня в 11 новых школ Татарстана пошли дети, 57 тысяч первоклассников», – отметил он.
Раис Татарстана подчеркнул, что в Иннополисе созданы все условия для комфортного проживания и работы, а университет в этом городе – одно из самых перспективных учебных заведений России.
Чернышенко добавил, что Правительство РФ уделяет огромное внимание развитию инфраструктуры для образования. По национальному проекту «Наука и университеты» в этом году в целом по стране выделено 13,5 млрд рублей на создание студенческих общежитий.
«И в Иннополисе созданы уникальные общежития в кратчайшие сроки с применением самых современных технологий», – заявил вице-премьер.
Всего по поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году построят 25 кампусов мирового уровня. Для проектирования, строительства и эксплуатации зданий будут использоваться технологии, которые применили в Иннополисе.
После церемонии Минниханов и Чернышенко осмотрели одно из общежитий. Двери в современное здание им открыл робот.
На торжественном собрании по случаю Дня знаний в холле университета гости поприветствовали первокурсников и осмотрели стенды с презентацией проектов по внедрению искусственного интеллекта.
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