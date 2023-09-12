«Для снижения инфляционных рисков»: Путин заявил, что ЦБ своевременно поднял ставку

Фото: пресс-служба Кремля

Банк России своевременно поднял ставку – это фактор для снижения инфляционных рисков. Такое мнение на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума высказал Президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«ЦБ был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься, – пояснил глава государства. – Сколько у нас сейчас: 5,2% примерно в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно».

Путин отметил, что данный шаг сокращает возможности для кредитования и немного сдерживает развитие экономики, однако является решающим фактором для снижения инфляционных рисков.

«Все нужно делать своевременно, – заключил Президент. – Это управляемая ситуация... это тонкая сфера, но она управляемая».

Напомним, на внеплановом заседании 15 августа совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Последний раз ключевую ставку Банк России повышал 21 июля этого года, с 7,5 до 8,5% годовых.