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Во избежание провалов на бульваре в Казани проведут геодезические работы за 5 млн рублей
Приостановленную реконструкцию бульвара по улице Серова в Казани все-таки продолжат. Для дальнейших работ планируется провести инженерно-геодезические испытания, которыми займется ООО ПК «Мелиорация», заключившая соответствующий контракт с Главстроем республики.
Работы обойдутся в 4 млн 975 тыс. рублей. В числе запланированных мероприятий – создание плановой опорной геодезической сети, полевые и камеральные работы, то есть лабораторные или экспериментальные исследования, основанные на основе топографических, геологических, почвенных характеристик.
Срок выполнения работ – до 1 декабря.
Полностью строительство бульвара не прекращалось, подчеркнули в Комитете внешнего благоустрйоства. На участке построили фундаметные основания для проведения испытаний грунта сваями, провели подготовительные и демонтажные работы.
«Сейчас ведется прокладка сетей ливневой канализации, забивка свай для усиления конструкций дорожных одежд», – пояснили «Татар-информу» в КВБ.
Напомним, в июле «Татар-информ» сообщал, что реконструкцию бульвара по ул.Серова в столице Татарстана приостановили из-за того, что на его территории обнаружили не несущие грунты. Власти города отмечали, что продолжить работу нельзя, пока не пройдут все необходимые исследования. В противном случае на территории бульвара могут образоваться вспучивания и провалы.
К реконструкции бульвара приступили после того, как он победил в голосовании за общественные пространства для благоустройства в будущем году. Свои голоса за него отдали 12,8 тыс. казанцев.
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