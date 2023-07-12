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Руc Тат
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Общество 12 июля 2023 14:15

Угрожают провалы и вспучивания: в Казани приостановили реконструкцию бульвара по Серова

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Работы по благоустройству бульвара по ул.Серова в Казани на время приостановили. Это связано с тем, что на его территории обнаружены не несущие грунты, пояснили в мэрии города. Продолжить работу можно только после проведения необходимых исследований.

«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, в парке выявлены не несущие грунты и чтобы избежать провалов и вспучиваний требуется проведение дополнительных мероприятий в части усиления конструкций дорожных одежд», – отметили представители администрации в соцсетях.

В числе необходимых мер – применение свай в фундаментах. «Для соблюдения технологических процессов необходимо провести испытание грунта сваями, для этого осуществляется пробная забивка свай», – написали сотрудники мэрии, добавив, что после получения результатов испытаний работы по благоустройству бульвара возобновятся.

Напомним, бульвар по ул.Серова в этом году победил в голосовании за общественные пространства для благоустройства в 2024 году в приоритетном порядке. За него отдали свои голоса 12 тысяч 820 человек.

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